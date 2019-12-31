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Artvinli kalesini gezmek ve kale burçlarında bayrağının dalgalanmasını istiyor

İHA

Artvin Kalesi askeri bölgede içerinde yer aldığı için ziyaretçi girişlerine kapalı bulunuyor. Bölge sakinleri kalenin turizme açılmasını ve daimi olarak Türk bayrağının dalgalanmasını istiyor.

Artvinli kalesini gezmek ve kale burçlarında bayrağının dalgalanmasını istiyor

Artvin Kalesi askeri bölgede içerinde yer aldığı için ziyaretçi girişlerine kapalı bulunuyor. Bölge sakinleri kalenin turizme açılmasını ve daimi olarak Türk bayrağının dalgalanmasını istiyor.
Osmanlı ve Gürcü medeniyetlerinin izlerini taşıyan ancak askeri bölge içinde kaldığı için bu güne dek izin almadan gezilemeyen, Çoruh nehri kenarındaki 1000 yıllık Artvin Kalesi, çevre düzenlemeleri yapılmasına rağmen düzenli bayrak dalgalandırılamadı.
Gürcü Krallığı’nın 10. yüzyılda inşa ettirdiği tahmin edilen kale, şehir girişindeki Çoruh Nehri’nin kenarında bulunan sarp kayalığın üzerindeki ihtişamlı görüntüsüyle doğa ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor.
2004 yılında restorasyonu yapıldıktan sonra, 2012 yılı içerisinde ışıklandırılan şehrin en eski tarihi yapısı özelliğine sahip kalenin, dönemin Artvin Belediyesi’nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ziyarete açılamadı.
"Kaleyi gezmek istediğimizde karşımıza 'İzin almadan girmek yasaktır' tabelası çıkıyor" diyen bölge sakinlerinden İsrafil Yavuz,”Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi değerlere de sahip olan Artvin Kalesi de ilimizdeki onlarca değerden bir tanesi. Yıllarca ziyaret edilemeyen bir kale. Ziyarete açık olmadığı için hep dış görüntüsü ile yetindik. Son dönemde ışıklandırması yapıldı. Şimdi de ışıklı halını görmekteyiz. Fakat düzenli olarak Türk bayrağı dalgalandırılmamıştır. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Burç var bayrak yok. Saklı tutulan bayrağın gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Kalemizde ay yıldızlı bayrağın dalgalanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

31 Aralık 2019 Salı

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