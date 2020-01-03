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Artvin'de çatı katı 3 saat arayla iki kez yandı

DHA

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleinrce söndürüldü. Yangından 3 saat sonra yeniden alev alan çatı katı, tamamen yandı. 

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleinrce söndürüldü. Yangından 3 saat sonra yeniden alev alan çatı katı, tamamen yandı. 
Şavşat ilçesinde Yeni Cadde üzerinde Niyazı Balcı´ya ait 4 katlı bir binanın çatı katında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katında kimse bulunmazken binanın en alt katında oturan yaşlı bir çift de evden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında çatı katında hasar oluştu.
3 SAAT SONRA YENİDEN YANDI
Ekiplerin ve vatandaşların ayrılığı mahalledeki binada 3 saat sonra yeniden alevler yükseldi. İhbar üzerine bu kez belediye ve orman işletmesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangında çatı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN

03 Ocak 2020 Cuma

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