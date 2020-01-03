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Gürcistan sınırını geçen atların durumu içler acısı

İHA

Artvin'de sokaklarda başıboş dolaşan atlar yiyecek bulamazken, havaların soğumasıyla da donma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Gürcistan sınırını geçerek Türkiye'ye geldiği tahmin edilen atlar, karayolunda yiyecek ararken trafiği tehlikeye sokuyor.

Gürcistan sınırını geçen atların durumu içler acısı

Artvin’de sokaklarda başıboş dolaşan atlar yiyecek bulamazken, havaların soğumasıyla da donma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Gürcistan sınırını geçerek Türkiye'ye geldiği tahmin edilen atlar, karayolunda yiyecek ararken trafiği tehlikeye sokuyor.
ArtvinBorçka Cankurtaran mevkiinde ve Borçka ilçesindeki Karşı köyde başıboş dolaşan atlar trafiği tehlikeye sokuyor. Gürcistan'dan sınırı geçerek geldikleri tahmin edilen başıboş atlar, özellikle Muratlı ve Karşı köylerinde havaların soğumasıyla donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. GürcistanTürkiye sınırını ikiye bölen Çoruh Nehri'nin yaz aylarında sularının çekilmesiyle sınırı rahatlıkla geçerek Artvin'e gelen başıboş atlar, gece boyu yağmur altında güçlükle ilerleyerek görenlerin yüreklerini sızlatıyor.
Bölgede çobanlık yapan köylüler, çoğu kez Gürcistan’dan Türkiye'ye at, köpek ve ineklerin geçtiğine tanık olduklarını söylediler. Köylüler, çay toplama zamanı ve yaz aylarında farklı ürünlerin taşınmasında kullanılan atların kış aylarında bakımı masraflı olduğundan yeniden sokağa salındığını ifade ettiler.
Yoldan geçen sürücüler ise, "Bu bir vicdansızlıktır, yazık hayvana kış aylarında işe yaramaz diye başıboş salınıyor ve yoldan geçen sürücülere kazaya davetiye çıkarıyor" dediler.

ARTVİN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:59
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