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Sarp Sınır Kapısı'nda 100 bin liralık kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

İHA

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda 100 bin liralık kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
Artvin’de jandarma ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla mücadele için yürütülen çalışmalar sürüyor. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yapılan faaliyette, yabancı uyruklu şahsın yanında bulunan iki adet poşet içerisinde 95 adet kozmetik ürünü ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenirken, kaçak malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARTVİN

03 Ocak 2020 Cuma

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