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4 yıldır kayıp oğlunun yolunu her gün gözlüyor Gözü yaşlı anne 4 yıl önce kaybolan oğlunu bekliyor

İHA

Artvin'de 4 yıl önce kaybolan Furkan Asılbay'ın annesi Elmas Asılbay, oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekliyor. Elbiselerini koklayan, fotoğraflarına sarılıp yatağında yatan anne, bir gün çıkıp gelecek umuduyla her gün balkondan oğlunun yolunu gözlüyor.

4 yıldır kayıp oğlunun yolunu her gün gözlüyor Gözü yaşlı anne 4 yıl önce kaybolan oğlunu bekliyor

Artvin’de 4 yıl önce kaybolan Furkan Asılbay'ın annesi Elmas Asılbay, oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekliyor. Elbiselerini koklayan, fotoğraflarına sarılıp yatağında yatan anne, bir gün çıkıp gelecek umuduyla her gün balkondan oğlunun yolunu gözlüyor.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Elmas ve Mücahit Asılbay çiftinin sekiz çocuğundan en küçük olan Furkan Asılbay, dört yıl önce kayboldu. Sabah saatlerinde evden ayrılan ve en son arkadaşlarıyla görülen Furkan Asılbay’dan o günden sonra haber alınamıyor. 22 yaşında kaybolan Furkan için polisin geniş kapsamlı çalışma başlatsa da şu anda kadar bir netice elde edemedi. Kaybolduğu günden bugüne 4 yıl geçse de Asılbey ailesi umudunu yitirmedi. Karakolun yolunu her gün aşındıran aile, kayıp Furkan’ın bir gün çıkıp geleceğini umut ediyor.
Anne Elmas Asılbay (67) kaybolan oğlunun elbiselerini dolabından çıkartarak kokluyor, fotoğraflarına sarılarak yatağında uyuyor. Her gün balkondan oğlunu bekleyen anne Asılbay, bir gün oğlunun döneceğine inanıyor.

Yaşadığına inanıyorum ama mezarı olsa bile yeter
"Ne olur benim çocuğumu bulun kime gittiysem bir netice alamadım" diyen anne Asılbay, "Yılbaşı akşamı bekledim belki bir sürpriz yapar yine gelmedi. Uçak geçse uçağa bakıyorum, evin önünden araba geçse arabaya bakıyorum. Fotoğrafını kucağıma alıp odasında yatıyorum. Yaşadığına inanıyorum ama mezarı olsa bile yeter” dedi.
Anne Asılbay, "1 Kasım günü akşam evde oturduk yedik içtik yattık. Sabah kalktı gitti. Akşam beş gibi aradım eve gel dedim, ‘anne arkadaşımla oturuyorum sekizde geleceğim’ dedi. Saat yedi buçuk oldu benim oğlumun telefonu kapandı. Daha da haber alamadık gidiş o gidiş” ifadelerini kullandı.
"Halen daha bekliyorum bugün yarın gelecek umuduyla" diyen baba Mücahit Asılbay oğluna seslenerek, "Furkan oğlum neredeysen bize en yakın zamanda ulaşmaya çalış. Biz seni unutmadık. Her gün seni bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeğeni: "Gel artık amca seni çok özledim"
Kayıp Furkan Asılbay’ın yeğeni 8 yaşındaki Elif Su Asılbay ağlayarak amcasına seslendi. Elif Su, "Amca bak okula başladım neredesin ben seni çok özledim. Gel artık lütfen seni her şeyden çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.
Ağabey Adem Asılbay ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Ağabey Asılbay “Sayın Bakanım ne olur benim kardeşimin yerini bulun başka bir isteğimiz yok” diye konuştu.

ARTVİN

07 Ocak 2020 Salı

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