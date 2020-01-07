JASAT kablo hırsızlarını 24 saatte yakaladı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde değeri yaklaşık 6 bin TL olan 300 metre kabloyu çalan hırsızlar JASAT ekipleri tarafından 24 saatte yakalandı.

Kemalpaşa ilçesindeki Osmaniye köyünde telekom şirketine ait olduğu öğrenilen 6 bin TL değerindeki 300 metre kablo hırsızlar tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), tarafından yapılan araştırmada 24 saat gibi kısa bir sürede C.Y., T.Y. ve O.Y. isimli şüpheliler tarafından kabloların 500 TL karşılığında bir hurdacıya satıldığı tespit edildi. Suç eşyası kablolar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARTVİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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