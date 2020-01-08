Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

İHA

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın vefat eden amcası Cevdet Aydın Artvin'de defnedildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın vefat eden amcası Cevdet Aydın Artvin'de defnedildi.
İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Aydın'ın (83) cenazesi, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine getirildi.
Cevdet Aydın için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, amcası Hüseyin Aydın, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, eski bakanlardan Faruk Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aydın'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniyol Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ARTVİN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek Saklı kalmış tarihi eserlerin gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Artvin'de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore ...
JASAT kablo hırsızlarını 24 saatte yakaladı
YEREL HABERLER JASAT kablo hırsızlarını 24 saatte yakaladı
4 yıldır kayıp oğlunun yolunu her gün gözlüyor Gözü yaşlı anne 4 yıl önce kaybolan oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 4 yıldır kayıp oğlunun yolunu her gün gözlüyor Gözü ...
Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı ...
Buz tutan Karagöl'ün üzerinde horon teptiler Buz tutan Karagöl kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Buz tutan Karagöl'ün üzerinde horon teptiler Buz ...
Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona geliniyor
YEREL HABERLER Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona geliniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X