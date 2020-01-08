Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın vefat eden amcası Cevdet Aydın Artvin'de defnedildi.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Aydın'ın (83) cenazesi, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine getirildi.

Cevdet Aydın için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, amcası Hüseyin Aydın, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, eski bakanlardan Faruk Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeniyol Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ARTVİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:00

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