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Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu Çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor, balla ...

İHA

Artvin'de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.

Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu Çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor, balla karıştığı zaman şifa oluyor

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.
Artvin’in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Bir kilo çam sakızı toplamak için en az 10 köknar ağacına çıkmanız gerekiyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

"Müşterilerimiz genelde mide ağrısı ve kanser hastalıkları için alıyorlar"
Ailecek 20 yıldır şarküteri işletmeciliği yapan Serkan Büyük çam sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek “Artvin’in yöresel ürünlerini satıyoruz. İnsanların doğal ve organik ürünlere ilgisi yoğun. Bunun yanı sıra şifalı ürünleri de kullanarak doğal yollardan hastalıklarla mücadele ediliyor. Bu anlamda bal ve çam sakızı işletmemizin en faydalı ürünleri arasında. Müşterilerimiz genlikle çam sakızını toz haine getirip balla karıştırıyor. Bunu ilaç olarak mide ağıları ve kanser hastalı tedavilerinde kullanıyor” dedi.

"İşletmemizin en pahalı ürünü çamsakızı"
"Çam sakızının kilosunu 600 liradan satıyoruz" diyen Büyük, ”Bunun sebebi ağaçtan tek tek toplanması. 10 katlı bir bina yüksekliğindeki ağaçların tepelerine çıkıp sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanıyor. Müşterilerimiz genelde il dışında yaşayan Artvinliler, paket paket, kilo kilo İstanbul, Ankara, Bursa’ya kargolarla gönderiyoruz” diye konuştu.
Aktar işletmecisi Selahattin Arslan ise yaptığı açıklamada "Çam sakızı tam bir mide dostudur. Dişleri temizler, ağız kokusunu, mide gazını alır faydaları saymakla bitmez. Gelende Artvinli bildiği için daha çok Artvinli ve il dışında bulunan Artvinliler alıyor. Çiğnendiği zaman suyunu yutarsanız mide ağrısına büyük faydası var. Balla karıştırıldı zaman birçok farklı hastalığa iyi geldiği söylenir” şeklinde konuştu.

ARTVİN

09 Ocak 2020 Perşembe

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