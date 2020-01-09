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Artvin Valisi Doruk Yusufeli yeni yerleşim yerinde fidan dikti

İHA

Artvin Valisi Doruk Yusufeli yeni yerleşim yerinde fidan dikti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerini gezerek, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.
Vali Doruk, “Yusufeli Barajı ve HES Projesi Aylık Koordinasyon Toplantısı” için ilçeye giderek bin 535 dekar alan üzerine inşa edilen yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunarak ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Programa Vali Doruk’un yanı sıra Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar, Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, ile bazı kurum müdürleri katıldı.
Toplantı öncesi gazetecilere konuşan Vali Doruk, “Türkiye’nin prestij projelerinden Yusufeli Barajı tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan da Yusufeli İlçemizi yerleştireceğimiz yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.
Yeni Yusufeli’nin 21. Yüzyılın en modern ilçesi olacağını kaydeden Vali Doruk, “ Kamu binalarından komutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan yeşillendirme, ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı şehre yerleştirmeden önce ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor, hem de çeşitli meyve türlerini ekmiş oluyoruz. Bu çalışmalar Yusufeli’nin güzelliğine güzellik katacaktır” diye konuştu.
Vali Doruk, Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşim alanının 750 dekar olduğunu anımsatarak, Yansıtıcılar ve Sakut bölgesinde inşası devam eden yeni yerleşim yerinin 843 dekarlık imar alanı, 692 dekar da park ve rekreasyon alanına sahip olacağını dile getirdi.
Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ağaçlandırma çalışmasının yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Alandaki incelemelerden sonra Vali Doruk Başkanlığında DSİ Yusufeli yeniden yerleşim yeri şantiyesi toplantı salonunda basına kapalı olarak toplantı yapıldı.
Toplantıda, Yusufeli Barajı ve HES projesi ile yeni ilçe inşasındaki çalışamalar konuşuldu.

ARTVİN

09 Ocak 2020 Perşembe

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