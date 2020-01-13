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Artvin’de hafta sonu Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı Kayak merkezine çıkanlar hem kaydılar, hem ...

İHA

Artvin'de kayak severler hafta sonunu fırsat bilerek Atabarı Kayak Merkezi'ne akın etti.

Artvin’de hafta sonu Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı Kayak merkezine çıkanlar hem kaydılar, hem eğlendiler

Artvin’de kayak severler hafta sonunu fırsat bilerek Atabarı Kayak Merkezi'ne akın etti.
Artvin şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan bölgesinde bulunan Atabarı Kayak Merkezi son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, pistte kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla toplam uzunluğu bin 200 metreyi bulan 3 ayrı pistten oluşan Atabarı Kayak Merkezi, kayak severlere muhteşem manzara eşliğinde kayak yapma imkânı sundu.
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olduğu kayak merkezinde öğrenciler gönüllerince eğlenerek hem kayak yaptı hem horon oynadı.
Mevsim değişikliği nedeniyle bölgeye yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle yaklaşık 2 ay geç açılan kayak merkezinde yeni yağacak karlarla birlikte sezonun nisan ayının ortalarına kadar açık kalacağı ön görülüyor.
Kayak yapmak için Erzurum’dan geldiğini söyleyen kayakçı Ali İrfan Kaya, Artvin Atabarı Kayak Merkezinin kısa mesafe kayakçılar için ideal pist olduğunu belirterek doğanın içeresinde ormanların arasında kayak yapmanın oldukça keyifli olduğunu söyledi.
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Senem Ay ise “Giresunluyum. Artvin Çoruh Üniversitesinde okuyorum. Hafta sonu kayak merkezine kayak yapmaya geldik. Kayak yapmak bayağı zormuş çok düşüp kalktık. Arkadaşlarla horon oynadık. Çok eğlenceli bir geçirdik” derken, Diyarbakırlı olduğunu söyleyen Medine Demir ise memleketinde çok fazla kar yağmadığını bu yüzden kara hasret yaşadıklarını ifade ederek Kayak Merkezinde kayak yapmanın ve horon oynamanın tadını çıkardıklarını söyledi.
Taha Berk Tüysüz (10), geçen yıl kayak kursunda eğitim aldığını hatırlatarak "Profesyonel olarak kayak yapamasam da kendime yetecek şekilde kayabiliyorum. Atabarı kayak merkezi gerçekten çok güzel. Acemi ve profesyonel kayakçıların kayabileceği pistleri var. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
Turizm Organizasyon şirketleri adına konuşan turizmci Mustafa Şişman, Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kayam merkezine gelen Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan ise iklim değişikliğine dikkat çekerek bu yıl kayak sezonunun geç açıldığını söyledi. Özkan ”Son 3 yıldır kayak merkezimiz normal sezonundan birkaç ay geç açılıyor. Kar önceki gibi çok yağmıyor. Yağan kar artık bu saatten sonra erimeyeceği için sezonunun kapanışı da Nisan ayı ortalarına kadar devam eder” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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