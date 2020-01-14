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Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor

İHA

Artvin’de asırlardır sürdürülen bir Rumi yılbaşı eğlencesi kapsamında oynanan oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.
Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyünde Ocak ayının 13’ünü 14’üne bağlayan gece gerçekleştirilen etkinliklerle bazı yörelerde “Kalandar Eğlencesi” olarak da adlandırılan “Rumi Yılbaşı” kutlamaları yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.
Çocuğundan yaşlısına her yaştan köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, horonlar oynanıp, Türkçe ve Gürcüce şarkılar söylenerek kız kaçırma canlandırılıyor.
Oyun gereği köyün gençlerinden biri kız kılığına giriyor. Koyun postu giymiş keşiş adı verilen kızın abisi rolündeki bir grup genç, kız kardeşlerini köyün erkeklerinden korumaya çalışıyor.
Temsili olarak, 1 jandarma, doktor ve isteyicilerin yer aldığı oyunda, kız kardeşlerini kaçırmaya çalışan köyün erkeklerine sopalarla vuran keşişler, kız kardeşlerini erkeklerden uzak tutmak için her yolu deniyor.
200 hanelik köyde uygun olan her evin önünde akordeon eşliğinde horon halkası kuran köy sakinleri ‘Yıl başıdır yıl başı’ şeklinde türkü söyleyerek Rumi takvime göre yeni yılın gelişini kutluyor.
Kapı kapı gezerek horon oynayan grupla hareket eden isteyicilerde evlerin kapılarını çalarak para ve yiyecek topluyor. Toplanan bu para ve yiyeceklerle bir hafta sonra köy halkına eğlence tertip ediliyor.
Bu bizim 500 yıllık bir geleneğimizdir. Daha önceden biz kutluyorduk biz yapıyorduk şimdi gençlere devir ettik. Gençler bu kutlamayı devam ettiriyorlar.İnşallah daha da devam ettirecekler" dedi.

ARTVİN

14 Ocak 2020 Salı

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