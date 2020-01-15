Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğaya 1 ton ot, buğday ve mısır bıraktı.

Artvin’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi için, Kafkasör Yaylası başta olmak üzer kentin bazı bölgelerinde yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sırtlarına aldıkları ot balyalarını yaban hayatının bulunduğu alanlara bırakmak için karla kaplı yollarda zorlukla ilerlediler. Ot, buğday, mısır olmak üzere toplamda 1 ton yemleme yapılırken, kış boyu bu çalışmanın devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan Jandarma ekipleri, Milli Parklar görevlilerinin yaptığı çalışmaya, eşlik ederek, yemleme yaptı.

ARTVİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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