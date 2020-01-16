Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilde piyasa değeri yaklaşık 14 bin lira olan 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Ş.A’nın kullandığı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce XRay tarama cihazına çekilen araçta Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı belirlenen 226 kilogram bal bulundu.

Sürücü Ş.A. gözaltına alınırken, kaçak ballara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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