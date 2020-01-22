Görme engelli 51 yaşındaki Süheyla Köse üniversite diplomasını aldı Görme engeli üniversite hayaline engel olamadı

Artvin’de 51 yaşındaki Süheyla Köse görme engeline rağmen üniversite eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Köse, diplomasını alarak hayalini gerçekleştirdi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan görme engelli 51 yaşındaki Süheyla Köse, geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının kendisine okuduğu ders notlarıyla kazandığı Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden diplomasını alarak mezun oldu.

Yaşama sevincini hiç kaybetmeyen ve kendini eğitime adayan Köse, 36 yaşında braille alfabesiyle okuma yazma öğrenerek, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. En büyük hayali olan üniversite sınavına girdi. İlk denemesinde barajı geçemeyen Köse, ikinci denemesinde ise 174 puan alarak Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazandı. Dört yıl başarıyla eğitimini tamamlayan Köse, köyde ev işlerini yaparken bilgisayara ortamında yada ailesi tarafından ders kitaplarını okumasıyla sınavlara hazırlandı.

Sınavlardan aldığı başarılı notların ardından diploma alma hakkını elden Köse’ye diplomasının Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki takdim etti. Diplomasını alırken duygulanan Köse, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Küçükken abilerim bana hep kitap okurdu, kitapları bana onlar sevdirdi" diyen Köse "Ankara’da aldığım eğitim sonrası Artvin’de ortaokul ve lise eğitimlerimi tamamladım. Daha sonra üniversite sınavına girdim. İlk yılımda 2 puanla barajı geçemedim. İkinci kez girdiğimde 140 engelli barajını 174 puanla alarak geçtim ve Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandım. Ortaokula başlarken üniversite ismi geçince yüreğimde, farklı bir sıcaklık hissederdim. Acaba uzak bir hayal mi, bende okuyabilir miyim diye ama gerçek oldu. Ailem adına, kendim adına, Artvin adına mutluyum. Şuan bir hedefim daha var, iki yıllık bir okul daha düşünüyorum, sosyoloji okumak istiyorum" dedi.



"Diplomamı alırken babamın yanımda olmasını isterdim"

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden görme engelli Süheyla Köse, "Diplomamı alırken babamın yanımda olmasını çok istedim. Şuan buruk bir sevinç yaşıyorum. Köyüme döndüğüm zaman ilk işim diplomamla babamın mezarını ziyaret etmek olacak" ifadelerini kullandı.

Sınavlara dört yıl boyunca planlı şekilde çalıştığını ifade eden Süheyla Köse, “Ev işler yaparken, bilgisayarda CD ve harici bellekle derslerini dinleyerek hazırlandım. Televizyon izlemek yerine bilgisayarda derslerime çalıştım. Buradan engelli kardeşlerimin ailelerine sesleniyorum. Anneler babalar sadece okul hayatında değil evde de onları eğitin. Yarın tek başına kaldıklarında sudan çıkmış balık ki kalmasınlar. Kendi işlerini yapsınlar ayaklarının üzerinde dursunlar” diye konuştu.



Engelleri ortadan kaldıran bir öğrenci

Atatürk Üniversitesi Rektörü adına diplomasının kendisine takdim eden Artvin Çoruh Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise ”Süheyla Köse ablamız 2014 2015 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında eğitim öğretime başladı. Kendisi görme engelli ama engelleri aradan kaldıran bir ablamız. Bunun için belki hepimize örnek olacak bir başarı gösterdi. Bu süre içerisinde göstermiş olduğu azminden, kararlığından dolayı kendisi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Artvin Zihinsen Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz ise yaptığı açıklamada "Süheyla’nın bu eğitim ışığını zirveye taşımasına tanıklık ettik. Süheyla’nın Artvin’de engelli tek üniversite mezunu olması benim tek durur kaynağım. Engellerin ortadan kaldırılması için öncelikle eğitim şart. Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yok. Bizler bu anlamda eğitim veriyoruz. Süheyla rol model olmalı, bunun için Süheyla’yı bir çok toplantıya özellikle davet ediyoruz” diye konuştu.

ARTVİN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:22

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.