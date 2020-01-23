24 saat geçmeden açık cezaevi firarisi yakalandı

Rize'de açık cezaevinden firar eden şahıs, 24 saat geçmeden Artvin'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize adli makamlarınca çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A.T., bulunduğu Rize Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan 22 Ocak tarihinde firar etti. Firari, jandarmanın titiz çalışması neticesinde aynı gün saat 18.00 sıralarında Artvin'in Borçka ilçesi Kale köyündeki evinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
ARTVİN
23 Ocak 2020 Perşembe
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