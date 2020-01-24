Artvin beyaza büründü

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Artvin yağan karla beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Artvin’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Artvin Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde kar temizleme çalışmalarına başlarken, bazı esnaflar ve iş yeri sahipleri de dükkanlarının önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. Uzun zamandır kar yağmaması nedeniyle kara hasret kalan Artvinliler, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

ARTVİN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

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