Artvin Belediyesi'nden alzheimer ve demans hastalarına destek

Artvin Belediyesi, Vodafone ile yaptığı işbirliği sayesinde alzheimer ve demans hasta takip uygulaması ile hastalarının kaybolma endişesine son verecek.

Artvin Belediyesi, Vodofene ile yaptığı anlaşma sayesinde Vodafone’nin geliştirdiği alzheimer ve demans hasta takip uygulaması ile hastalara takılacak bileklik sayesinde hasta yakınları herhangi bir ek cihaza ve GPS bağlantısına gerek duymadan hastalarının konumunu bulabilecek, hasta belirlenen alandan çıktığı zaman anında bilgi sahibi olabilecek. Acil durumlarda hastanın bileklikteki butona basmasıyla hem belediye hemde sağlık kurumları haberdar olarak hastaya müdahalede bulunabilecek. Böylece hasta yakınları, kaybolma ihtimali için endişelenmeyecek.

Artvin Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının ve yakınlarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bu uygulama için Vodafone ile protokol imzalayarak bu bileklikleri Artvin merkezde yaşayan ihtiyaç sahibi alzheimer ve demans hastalarına dağıtacak.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, “Sosyal Belediyecilik kapsamında şehrimizdeki alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için Vodafone ürünü olan alzheimer ve demans hasta takip uygulaması için anlaşma imzaladık. Bu sistem sayesinde hasta yakınları, hastaya takılacak bileklik ile nerede olduğunu takip edebilecek. Bu cihazdan Artvin’deki alzheimer ve demans hasta sayısı kadar alarak hastalarımıza dağıtarak hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracağız” dedi.

ARTVİN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

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