Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu Elektrik faturası yüksek gelen esnaf ...

İHA

Artvin’de ev yemekleri üzerine lokanta işleten kadın işletmeci Neslihan Karahan, elektrik faturası fazla gelince klimanın fişini çekerek soba kurdu.
Artvin’de 8 yıldır ev yemekleri üzerine lokanta işleten Neslihan Karahan, kış aylarında ısınmak için kullandığı klima nedeniyle elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu. Karahan, yüksek gelen faturaya tepki olarak böyle bir şey yaptığını ifade ederek, müşterilerinin ise bu durumdan oldukça mutlu olduklarını söyledi.
Artvin merkezde esnaflık yapan Neslihan Karahan, bölgeye özgü ev yemekleri üzerine lokanta işletiyor. Kış aylarında işletmesini sıcak tutmak için klima kullanıyor. Elektriğe gelen son zamlardan sonra aylık ortalama 500 lira gelen faturası, bin lirayı bulunca isyan etti. Klimasının fişini çeken Karahan, lokantanın ortasına odun sobası kurdu.
Soba kullanarak yaklaşık 600 lira tasarruf ettiğini ifade eden Karahan, "Bunun yanında daha iyi ısınıyoruz, müşterilerimiz de bu durumdan oldukça mutlu. Otantik ve samimi bir ortam oluştuğunu ifade ediyorlar" diye konuştu.

ARTVİN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı Depremzedelere gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı
YEREL HABERLER Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin ...
UNESCO koruması altındaki Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel bölgesindeki 42 km'lik yol açık tutulmaya çalışılıyor Camili’de yoğun kış şartları bölge halkının gelir kaynağı oldu
YEREL HABERLER UNESCO koruması altındaki Macahel'de kar kalınlığı 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X