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Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği

İHA

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu yayla, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu yayla, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini merak eden vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Kafkasör Yaylası'nın beyaza bürünmüş halini merak eden vatandaşlar, yaylaya çıkarak bol bol fotoğraf çekti.
Ziyaret için Artvin’e gelen ve yaylaya çıkan Ramazan Ardıç, “Yoğun kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Biraz kartopu oynadık eğlendik. Burasının muhteşem bir doğası var, yazın tekrar geleceğim” diye konuştu.
Kafkasör Yaylası'nı merak eden misafirleriyle birlikte yaylaya çıkan Hafız Seçkin ise “Kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Araç çıkmayınca bırakıp yola yaya devam ettik. Yürümek iyi geldi doğanın keyfini çıkardık. Misafirlerim Kafkasör’ü çok beğendiler, yazın tekrar gelmeyi düşünüyorlar” dedi.

ARTVİN

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:51
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