Artvin’de orman köylüsü için 27 bin gelir getirici fidan

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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylüsünü yerinde kalkındırmak amaçlı zeytin fidanı, lavanta, yaban mersini, porsuk ağacı olmak üzere, olmak üzere toplam 27.000 adet gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üretim çalışmalarına başladı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, orman köylüsünü yerinde kalkındırmak, ekonomik girdilerini arttırmak ve göçü azaltmak amacıyla 2020 yılında fidan çalışmasına başladı.

Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü Ardanuç fidanlığında, mikro klimalı polikarbon seralarında fidan üretimine gerçekleştirdi. 2020 yılı programında olan 10.000 adet zeytin fidanı, 10.000 adet lavanta, 6.500 adet yaban mersini (likapa),500 adet porsuk ağacı olmak üzere toplamda 27.000 adet gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üretimini sağladı.

Yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile orman köylüsünün gelirinin artırılması yanında, İl ekonomisine katkı sağlamayı hedefleniyor.

ARTVİN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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