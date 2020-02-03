Yaylada cipleri kara saplanınca mahsur kalan off-road ekibi kurtarıldı

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ARTViN'in Yusufeli ilçesine bağlı, 2 bin 400 rakımlı Ada Yaylası'nda, ciplerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişilik offroad ekibi, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Yusufeli'nde 3 kişilik off-road ekibi, dün öğle saatlerinde, ciple deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Ada Yaylası'na çıktı. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine İlçe Özel İdare ekipleri, harekete geçti. Yaklaşık 40 kilometre yol kateden ekipler, iş makineleriyle yolu açarak, yayladaki ekibe ulaştı. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi, kara saplanan cipleriyle kurtardı.

Off-road ekibinde yer alan Mustafa Aydın, "Off-road için geldik ama yarıda kaldı. Hava şartlarından ötürü dönmek isteyince mahsur kaldık. Sağ olsun ekipler geldi, yolumuzu açtılar" dedi.

Sürücü Şenol Kütük de "Bir anda kar ve tipi bastırınca yolda kaldık. Özel İdare tarafından kurtarıldık" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarını da açma çalışmalarını gün boyu sürdürdü.



ARTVİN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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