Artvin’de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle pazar günü oynanması planlanan Artvin HopasporSultanbeyli Belediyespor arasındaki 22. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor ile Sultanbeyli Belediyespor arasında oynanacak 22. hafta karşılaşması ertelendi. Pazar günü saat 13.00’te Hopa ilçe Stadı’nda oynanması planlanan müsabakanın kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi TFF tarafından açıklanacak.

ARTVİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:44

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.