Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı

ARTVİN´in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı, aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) yaralandı. Bazı araçlar da zarar gördü. Esnaf tarafından enkaz altından çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karla birlikte çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.



ARTVİN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:43

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