Artvin’de eğitime 1 gün kar tatili

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi.

Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ARTVİN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:45

YATSI 19:06

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