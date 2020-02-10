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Sokakta doğum yapan köpeğe sahip çıktılar Kar altında doğum yapan ve bir yavrusu soğuktan ölen anne ...

İHA

Artvin'de kar yağışı ve ağır kış şartları altında doğum yapan sokak köpeği ile 6 yavrusu hayvan severler tarafından kurtarılarak bakım evine götürüldü. Bir yavrusu soğuktan ölen anne köpek ise ölen yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı.

Sokakta doğum yapan köpeğe sahip çıktılar Kar altında doğum yapan ve bir yavrusu soğuktan ölen anne köpek ile 6 yavrusu korumaya alındı

Artvin’de kar yağışı ve ağır kış şartları altında doğum yapan sokak köpeği ile 6 yavrusu hayvan severler tarafından kurtarılarak bakım evine götürüldü. Bir yavrusu soğuktan ölen anne köpek ise ölen yavrusunun başından biran olsun ayrılmadı.
Artvin’de yoğun kar yağışı altında doğum yapan sokak köpeğini görenler hayvan severlere haber verdi. Yavrulardan birinin soğuktan öldüğünü, anne ve diğer yavrular ise kar suları nedeniyle ıslanmış halde olduğunu gören Emel Meriç ve Kübra Güner anne ve yavruları barınağa taşıdı.
Artvin Belediyesine ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeklere sıcak ortam ve yiyecek sağlandı. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yavrularında büyümesiyle yeniden bulundukları bölgeye bırakılacağını ifade eden hayvan severler anne ve 6 yavrunun genel durumun iyi olduğu ifade ettiler.

Ölen yavrusunun başından biran oldun ayrılmadı
Kar altında yavrularını doğurmak zorunda kalan anne köpek 7 yavrusunu dünyaya getirdi. Yavrularından biri soğuktan öldüğü tahmin edilirken, anne köpek ölen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Diğer yavruların yanında yaşıyormuş gibi sakladığı ölen yavruyu, hayvan severler diğer hayvanlara da hastalık bulaşmaması için almak zorunda kaldılar.
Mesleği öğretmen olan ve aynı zamanda sokak hayvanları koruma derneği yönetim kurulu üyesi Emel Meriç, bir köpeğin sokakta doğum yaptığı ihbarını aldıklarını ifade ederek, bulunduğu ortamın kötü olduğunu ve kurtarmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Meriç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
” hayvanları bu bölgeye genelde insanlar bırakıyor. Ya bakamadığını için, yada sokak ayağına dolanmasın diye getirip buraya bırakıyorlar. Doğum yapan bir köpeğin olduğunu ihbarını aldık. Geldiğimizde dün yada bugün doğmuş 7 yavrunun olduğunu gördük. Yavrulardan biri ölmüştü, diğer yavrular ve anne ise kar suları nedeniyle ıslanmış durumdaydı. Bizde bulunduğu bölgeden annesi ve yavrularını alarak belediyenin barınağına götürdük. Burada sıcak bir ortam sağladık. Tedavilerini yapıp yeniden bulunduğu bölgelere bırakacağız. Bu şartlar altında orada yaşamalarına imkan yoktu.”
Belediye ile iş birliği içerisinde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Emel Meriç, vatandaşların kendilerine destek vermelerini istedi. Bu sayede sokak hayvanları konusunda yaşanan sorunların üstesinde birlikte geleceklerini ifade etti.

ARTVİN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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