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Kar fırtınası böyle geldi Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında denizden gelen ...

İHA

Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.

Kar fırtınası böyle geldi Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi

Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.
Artvin’in Hopa ilçesinde denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Hopa ilçesinde kaydedilen bu görüntülerde deniz üzerinden gelen Kar Fırtınası şehir merkezine doğru ilerlemesi görülüyor. Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinden Serkan Yağcı tarafından çekilen görüntüler dün akşam üzeri saat 17:00 civarlarında çekilirken, görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor.

ARTVİN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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