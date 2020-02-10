Kar fırtınası böyle geldi Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi

'Babam ve ben'

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Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Hopa ilçesinde kaydedilen bu görüntülerde deniz üzerinden gelen Kar Fırtınası şehir merkezine doğru ilerlemesi görülüyor. Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinden Serkan Yağcı tarafından çekilen görüntüler dün akşam üzeri saat 17:00 civarlarında çekilirken, görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor.

ARTVİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:46

YATSI 19:07

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