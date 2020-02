Gürcistan yolunda tır sürücülerinin kış çilesi Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için bekleyen tır sürücüleri kar ve soğuk hava nedeniyle zor günler yaşıyor

Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerinin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin çilesine bugünlerde soğuk ve karlı hava eklendi. Kilometrelerce tır kuyruğunun oluştuğu Artvin’in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde sürücüler soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu eziyetine bu kez kar ve soğuk havada eklenince tır sürücüleri isyan etti.

Önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen tırlar kuyruk oluşturdu. Tır parklarının dolması üzerine, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladılar. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, trafiğin de aksamasına neden oldu.



"Her iki ülke topu birbirine atıyor, arada çileyi biz çekiyoruz"

37 senedir tır sürücülüğü yapan Recep Çillioğlu, yaptığı açıklamada ”Avrupa’ya çalışıyorum ama sadece bu gümrükte böyle sorun yaşıyoruz. Beklememizin nedenini sorduğumuzda ise, her iki ülkede bir birine suç atıyor. Türkiye'ye soruyoruz 'Gürcüler çalışmıyor' diyorlar. Gürcülere soruyorum 'Türkler çalışmıyor' diyorlar. Arada sıkıntıyı çileyi bizler çekiyoruz. Kar kış içinde tırcılar mağdur” dedi.

Dört gündür yollarda, 17 saattir Gümrük kapısında sırada olduğunu ifade eden tır sürücüsü Serkan Onur ise ”Hayatımız evimiz gecemiz gündüzümüz, yememiz içmemiz tırın içi oldu. Daha ne kadar beklerim bilmiyorum. Ama beklemek tırcının kaderinde var sanırım” diye konuştu.

Bursa’dan, Rusya’ya yedek parça götüren Doğan Karaduman ise ”5 gündür yollardayım. Gümrük binamız yeni yapıldı. Gayet güzel ama park alanı yeterli olmadığından bu beklemeler yaşanıyor. Bizde yol kenarında sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Yetkililer bu soruna bir an önce çözüm bulur diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.