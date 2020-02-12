Artvin'de okullara 2 gün kar tatili

ARTVİN'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.



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