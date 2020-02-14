Portakal kasasında tarihi 4 bin 45 sikke ele geçirildi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN'de, yolcu otobüsünde yapılan aramada, portakal kasasına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi. Kasaların sahibi yolcu gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Arhavi ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptu. Bagajda, yolculardan A.İ.'ye ait portakal dolu kasada Roma ve Bizans dönemine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi. Yolcu A.İ. gözaltına alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.