Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

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ArtvinArdahan karayolu Sahara Dağı mevkiine çığ düştü, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan ŞavşatArdahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan olmazken, ekipler tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından karayolu trafiğe tek taraflı açıldı.

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