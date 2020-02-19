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Artvin’de şambrel üzerinde tulum keyfi Artvinli gençler şambrel üzerinde tulum çalıp kayarak böyle ...

İHA

Artvin'de bir grup genç, araçlarının arkasına bağladıkları şambrelle kayarak, tulum eşliğinde eğlendiler.

Artvin’de şambrel üzerinde tulum keyfi Artvinli gençler şambrel üzerinde tulum çalıp kayarak böyle eğlendiler

Artvin’de bir grup genç, araçlarının arkasına bağladıkları şambrelle kayarak, tulum eşliğinde eğlendiler.
Artvin’de bu yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle özelikle yüksek kesimler beyaza büründü. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi kış aylarında doldu taştı. Uğur Coşkun, Ömer Faruk Yavuz ve Evren Bayraktutan isimli üç kafadar, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki bulunan Atabarı Kayak Merkezine araçlarının arkasına bağladıkları şambrelle kayarak çıktılar. Yoldan geçenlere aldırış etmeyen gençler, tulum eşliğinde kayarak doyasıya eğlendiler.
Arkadaşlarıyla genellikle bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade eden Uğur Coşkun, “Artvin’de alternatif doğa turizm kapsamında arazili araçlarımızla, başta Atabarı Kayak Merkezi olmak üzere, yüksek bölgeleri gezerek doğanın tadını çıkartıyoruz. Bu haftada şambrel ve tulum eşliğinde kayarak farklı bir etkinlik yapalım istedik. Şambrel üzerinde tulum çalmak oldukça eğlenceliydi” diye konuştu.
Ömer Faruk Yavuz ise, “hafta sonlarını genellikle bu tür etkinliklerle geçiriyoruz, dostlarımızla yanımıza aldığımız tulum eşliğinde doğanın tanıdı çıkarıyoruz. Tulum yöremizin vazgeçilmez enstrümanı müzikle de ilgiliyiz o acıdan eğlencemize tulumu da dahil ettik” derken, Evren Bayraktutan ise “İlk kez şambrel üzerinde tulum çaldım, çok eğlenceliymiş. Birde kar da kaymanın keyfi eklenince baş başka bir keyif ortaya çıkıyor. Bu yıl şehrimize kar çok yağdı bunun keyfini çıkartalım istedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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