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Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasını 35 bin 400 kişi ziyaret etti

İHA

Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasını 2019 yılında 35 bin 400 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasını 35 bin 400 kişi ziyaret etti

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasını 2019 yılında 35 bin 400 kişi ziyaret etti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda yaptırılan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttırıyor. 2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkinde 490 metre rakımda Hatila deresinden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, havaların ısınmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda da ziyaretçilerinin akınına uğruyor. 2018 yılı içerisinde 22 bin 500 kişinin ziyaret ettiği cam seyir terası 2019 yılı içerisinde ise 35 bin 400 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayının 2020 yılı sonunda ise artması bekleniyor.

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