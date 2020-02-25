Artvin’de freni patlayan araç kaza yaptı

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Artvin’de seyir halindeki otomobilin freni patlaması üzerine demir bariyerleri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düşerek durabildi.

Artvin’de aracıyla işe gitmek isteyen M.B, İsmet Acar Bulvarından, Dr. Kadir Topbaş Bulvarına inerken aracının freni patlaması üzerine direksiyonu Türk Ocağı Sokağı yönüne kırarak aracı durdurmaya çalıştı. Freni patlayan araç Türk Ocak’ı Sokak yönüne dönmeyince demir bariyeri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada otomobil çekici ile kaldırıldı.

Çarpma sesi üzerine pencerelere çıkan mahalle sakinleri ve olay yerine gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

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