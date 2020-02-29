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Sarp Sınır Kapısı'nda 100 yataklı sahra hastanesi kuruldu

DHA


Arzu ERBAŞSelçuk BAŞAR/ARTVİN, (DHA)TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, 'koronavirüs' tehdidine karşı 100 yataklı sahra hastanesi kuruldu.
Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' (Covid-19) tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözetim altına alınacak.
Sarp Sınır Kapısı'nda taksi şoförlüğü yapan Yavuz Dalkılıç, devletin gerekli önlemleri aldığını belirterek "Biz virüs olduğuna inanmıyoruz. Ancak tabii devletimiz önlemlerini alacak" dedi.
Uğur Çolak da "Burada günlük yaşam devam ediyor. Maske takmıyoruz, bir şey yapmıyoruz, çünkü korkumuz yok. Gürcistan'dan gelenler cihazdan geçiyor, ateşi ölçülüyor. O şekilde buraya geliyor. Bir sorun varsa zaten karantinaya alıyorlar. Bu olayların duyulması ile kapıda girişçıkış sayısı düştü. Bu durum bizim işimizi etkiledi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR
2020-02-29 13:17:24

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