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Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri

DHA

Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri


ARTVİN, (DHA) TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "100 yataklı sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi. 
Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane il sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözlem altına alınacak.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek, incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, tedbirler kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi. Doruk, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.
'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'
Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alıp, hazır olduklarını dile getirdi. Önlemler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak, termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Doruk, "Bunun yanı sıra bakanlığımızın talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi. 
Sahra hastanesinde gece gündüz hizmet verileceğini kaydeden Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin
2020-03-02 16:12:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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