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Sarp'ta 'Korona' kuyruğu Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'Korona’ virüsü tehdidine karşı alınan tedbirler tır kuyruğunun 40 km uzamasına neden oldu

İHA

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bir çok kez yaşanan tır kuyruğu bu kez 'Korona' virüsü tehdidine karşı alınan tedbirler nedeniyle uzadı.

Sarp'ta 'Korona' kuyruğu Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'Korona’ virüsü tehdidine karşı alınan tedbirler tır kuyruğunun 40 km uzamasına neden oldu

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda bir çok kez yaşanan tır kuyruğu bu kez 'Korona’ virüsü tehdidine karşı alınan tedbirler nedeniyle uzadı.
Gürcistan'da görülen korona virüsü sonrası TürkiyeGürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye'ye giren her vatandaş termal kameralardan geçerek ülkeye giriş yaparken, Batum Başkonsolosluğu tır sürücülerini Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasından geçiriyor. Günlük 500 tır geçiş sağlanan kapıda, bu sayı 250’lere düşünce Türkiye tarafında tır kuyruğu uzadı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar uzun kuyruk oluştururken, tır parklarının dolması üzerine Karadeniz sahil yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oluyor.
Korona virüs (Kovid19) baş göstermesi sebebiyle yapılan uygulama nedeniyle Türkiye tarafında tır parkları da doldu. Rizenin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede binlerce tır sürücüsü, işlemlerin hızlandırılmasını ve yaşadıkları eziyetin sonlandırılmasını ve kendilerine sahip çıkılmasını istediler.

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