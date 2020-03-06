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Bu boğa ismi ile korkutuyor Koronavirüs isimli boğa rakiplerine korku salıyor Koronavirüs ahırından çıkarak güreşlere hazırlanmaya başladı

İHA

Artvin'de boğacılıkla uğraşan İsmail Yıldırım 'Koronavirüs' ismini koyduğu 600 kilogramlık boğasını güreşlere hazırlıyor. Günlük yürüyüş ve koşu ile spor yaptırıp, pekmez, kuru üzüm, arpayla beslediği boğasının güreşlerde hem gücü hem de ismi ile korku salacağını belirtiyor.

Bu boğa ismi ile korkutuyor Koronavirüs isimli boğa rakiplerine korku salıyor Koronavirüs ahırından çıkarak güreşlere hazırlanmaya başladı

Artvin’de boğacılıkla uğraşan İsmail Yıldırım ‘Koronavirüs’ ismini koyduğu 600 kilogramlık boğasını güreşlere hazırlıyor. Günlük yürüyüş ve koşu ile spor yaptırıp, pekmez, kuru üzüm, arpayla beslediği boğasının güreşlerde hem gücü hem de ismi ile korku salacağını belirtiyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 800 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.
Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

21 gün kaybolan boğası bir anda çıkıp gelince ismine koronavirüs taktı
10 yıldır boyacılıkla uğraşan İsmail Yıldırım 600 kilogram ağırlığındaki boğasına ilginç bir isim taktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hayatı resmen felç eden koronavirüs ismini boğasına taktı. Yıldırım, “Şuanda dünyada ve ülkemizde koronavirüs hastalığı isminden oldukça çok söz ettiriyor. Bizde arenalarda boğamızın da kendinden söz ettireceğini düşündüğümüz için isimi koronavirüs koyduk. Aslında hikayesi yaylada başladı. Boğamız yaylada 21 gün kayboldu. Aradık bulamadık. Bir anda çıka geldi. Bizde o gün ismi bir arda ortaya çıkan Koronavirüs olsun dedik” dedi.
Boğanın ismini takan 15 yıldır boğacılıkla uğraşan Hasan Badur, “Bu gelenek bize atalarımızdan yadigar. Boğa bakmak emek ister. Çocuk bakar gibi boğalarımıza bakıyoruz. Onlara ilginç isimler takıp, güreşlere hazırlıyoruz. Çoğu boğacı boğanın isminin karakteriyle eşleştiğini bile düşünür. Dünyada ve ülkemizde son günlerde yaygın olan bu hastalığı bizlerde yakından takip ediyoruz. İsmail abinin boğasının da ismi yoktu korona ismini takalım dedim oda uygun gördü. Ülkemizde Koronavirüsü yok diyorlar. Koronovirüsü bizim köyde” diyerek açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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