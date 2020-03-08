Kanser hastası eşi ve engelli çocuklarına bakan anne için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser hastası eşi ve engelli çocuklarına bakan anne için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

İHA

Artvin'de doğuştan engelli iki oğlu ve kanser hastası eşine tak başına bakan anne Melice Özşeker'e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yardım eli uzandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aile için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.

Kanser hastası eşi ve engelli çocuklarına bakan anne için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Artvin'de doğuştan engelli iki oğlu ve kanser hastası eşine tak başına bakan anne Melice Özşeker’e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yardım eli uzandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aile için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.
Artvin’de yaşayan Melice ve Taner Özşeker çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet’e anne Melice Özşeker bebek gibi bakıyor. Yıllarca eşinin desteğiyle engelli çocuklarına bakan anne, eşinin de kanser hastası olduğunu öğrenmesinin ardından dünyası yıkıldı. Hastalığı nedeniyle 3 aydır ayağa kalkamayan baba Taner Özşeker’e (54) ve iki engelli oğluna tek başına bakan anne Melice Özşeker (48), maddi anlamda çok zorluk çektiklerini ifade ederek, yardım talebinde bulunmuştu. Anne Melice Özşeker’in yardım çağrısına vatandaşlar duyarsız kalmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların yardımları peş peşe gelirken, Sağlık Bakanlığı da kanser hastası baba için devreye girdi. Çok sayıda vatandaş haberin yayınlanmasını ardından aileye ulaşarak yardımlarını iletti. Sağlık Bakanlığı ise kanser hastası baba Taner Özçeker’in tedavi için çalışmalara başlattı.

"Eşinizin kıymetini bilin"
Kanser hastası baba Taner Özşeker, “Eşimle 30 yıllık evliyiz. Aşağı yukarı 28 sene bizim hep hayatımız hastanelerde geçti. 2 engeli çocuklarımıza ve birde bana eşim bakıyor. Allah razı olsun, iyi ki böyle eşim var. Emekçi kadın dediğin sadece dışarıda çalışan olmaz benim eşim gibi eve bizim kahrımızı çeken anneler de emekçidir. Eşimi çok seviyorum her şeyden çok seviyorum. Bugüne kadar hiç boş bırakmazdım sevgililer gününde, kadınlar gününde yani her şeyde bir hediye alırdım ama son birkaç yıldır alamıyorum. Buradan bütün evli çiftlere sesleniyorum. Eşlerinizin birbirinizin kıymetini bilin tartışmayın, huzurlu olun. Her zaman bugünün değerini bilin” dedi.

"Eşimle mutlu olduğumuz günlere yeniden döneceğiz"
Kanser hastası eşi ve engelli iki oğluna bakan anne Melice Özşeker ise, “Birçok yerden arıyorlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümü kutluyorlar. Tebrik ediyorlar böyle bir anne olduğum ve çocuklarıma bu şekilde baktığım için. Can yoldaşım her şeyim, çok seviyorum eşimi aynı o şekilde çıkıp gezeceğimiz günler var mutlu olacağımız günler var. Evet maddi sıkıntım var hem de çok büyük bir şekilde maddi sıkıntım var. El atıp yardım edenler de arayıp soranlar da var. Bunlara da ayrı ayrı çok çok teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. ...
Ardanuç sobası alışkanlık yapıyor Isınırken aynı anda fırınında ekmek pişirip çay demlenebilen sobaların ülkenin birçok ilinden alıcısı buluyor
YEREL HABERLER Ardanuç sobası alışkanlık yapıyor Isınırken aynı anda ...
(Görüntülü) "Yeni" Yusufeli'de yamaç paraşütü gösterisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) "Yeni" Yusufeli'de yamaç paraşütü ...
Yusufeli barajı yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yusufeli barajı yükselmeye devam ediyor
Bu boğa ismi ile korkutuyor Koronavirüs isimli boğa rakiplerine korku salıyor Koronavirüs ahırından çıkarak güreşlere hazırlanmaya başladı
YEREL HABERLER Bu boğa ismi ile korkutuyor Koronavirüs isimli boğa ...
(Görüntülü) Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Artvin'de orman yangınında 10 dönüm alan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X