Artvin’de Trabzonspor Futbol Okulları'na yoğun ilgi

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Trabzonspor Kulübü altyapı çalışmaları kapsamında, Artvin’de açılan futbol okulları yoğun ilgi görüyor. Merkez, Borçka ve Yusufeli ilçelerin ardından son olarak Murgul’da açılan futbol okullarına minik futbolcular çalışmalara başladı.

Trabzonspor Futbol kulübü tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında Artvin’in birçok ilçesinde futbol okulları açıldı. Artvin merkez Borçka, Yusufeli ilçelerinin ardından son olarak Murgul’da açılan Trabzonspor Futbol okulu yoğun ilgi gördü. Murgul ilçe stadında başlayan antrenmana minik futbolcuların yanı sıra velilerinde katıldı. Murgul Futbol Okulu sahibi Osman Genç, Antrenör İrem Er ve Yusuf İnce tarafından verilen eğitimlerde sporcuların oldukça istekli olduğu gözlendi.

Murgul Futbol Okulu sahibi Osman Genç, çocukların toplumda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi noktasında beden ve ruh sağlığı gelişimine katkı sağlayıp, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Trabzonspor Futbol Okulu'nu Artvin’de açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Veli ve öğrenciler ise, "Futbol okulu sayesinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hayatında hem de spor hayatında başarılı olurlar bizde bunun gururunu yaşarız" dedi.

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