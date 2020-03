Çoruh kıyısından topladığı taşları sanat eserine çeviriyor Çoruh’un taşları sanat eserine dönüşüyor

Artvinli ev kadını Hatice Eldemir (58) Çoruh nehri kıyısından topladığı taşları hiç boya işlemi yapmadan renk tonlarına göre tablolar yapıyor.

Ankara’da yaşayan aslen Artvinli olan Hatice Eldemir, 10 yıldır kumlama sanatıyla uğraşıyor. Memleketi Artvin’de bulunan Çoruh Nehri kıyısından topladığı taşları renklerine göre ayırarak kum haline getiren Eldemir, boya, fırça ve kalem kullanmadan elleriyle serpiştirerek tablolar yapıyor.

Ankara’da halk eğitimin açtığı kursta öğrendiği sanatı 5 yıldır evinde kurduğu atölyesinde çalışarak 80’in üzerinde tablo yaptı. Bir tabloyu 3 aya tamamlayan Eldemir, 10’uncu sergisini memleketi Artvin’de açtı. 23 tablonun yer aldığı sergide bulunan tabloların fiyatları 500 liradan başlayıp, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Sergiyi gezenler tabloları ilk başta yağlı boya olduğunu düşünüyor taşlardan yapıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.



“Doğadan topladığımız taşlarımızın geri dönüşümünden tablolar oluşuyor”

10 yıldır kumlama sanatıyla uğraşan Hatice Eldemir, “Taşları Çoruh nehri kıyısından topluyorum, kırıyorum eliyorum. Kesinlikle boya yok hiçbirinde. Renk ve desenine göre çalışıyorum milim milim bu hale geliyorlar. Bir tabloyu büyüklüğüne göre desenine göre zorluğuna göre 3 ayda da yapıyorum 4 ayda da yapıyorum. Bu sanatı seven yapıyor. Yani resim sanatını seven daha çok yapıyor, bende çok sevdiğim için gerçekten her resmini hevesle yapıyorum. İyi ki yapıyorum çok mutluyum bunları yaptığım için. 10 yıldır bu sanatla uğraşıyorum, toplam 80 tane olmuştur. Beş yıldır evde çalışıyorum, evimi atölyeye çevirdim çalışmalarıma orada devam ettiriyorum. Artvin’e getirdiğim resimlerimi hep evimde yaptım. Doğadan topladığımız taşlarımızın geri dönüşümü tablolar oluşuyor. Bunları yaparken de sadece parmaklarımızı elimizi kullanıyoruz. Fırça kullanmıyoruz, kalem kullanmıyoruz. Hiçbir katkı yok sadece elimle serpiştirerek çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Oğuzhan Taşkın “Fotoğraf sergisini gezdik ve biz ilk olarak boya ile yapıldığını anlamıştık ama sonra incelediğimiz zaman taşların yukarIda kayalardan deniz taşlarından yapılıp toz haline gelip güzel bir el sanatı haline geliyor” dedi.

Sergiyi ziyaret eden Ahmet Işık ise “Ben yağlı boya olduğunu boya ile yapıldığını zannettim ama taştan olduğunu gördüğüm zaman şaşırdım” diye konuştu.

