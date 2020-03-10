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Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

İHA

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden tır kuyruğuyla ilgili açıklama yaparak, "Tır kuyrukların sorumlusu bizmişiz gibi algı oluşturuluyor. Şuursuz ve haksız saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden tır kuyruğuyla ilgili açıklama yaparak, “Tır kuyrukların sorumlusu bizmişiz gibi algı oluşturuluyor. Şuursuz ve haksız saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek yönetim kurulu üyeleri eşliğinde oda meclis salonunda basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan tır kuyrukları ve bu konuda yapılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.
Akyürek, Hopa Karayolu güzergahının konum itibarıyla transit nakliyenin ve dolayısıyla ülke ihracatının can damarlarından olduğunu söyledi. Akyürek, Hopa TSO olarak güzergahtaki işleyişin en sağlıklı en verimli şekilde sürdürülebilmesi için mücadele ederek tüm nakliye firmalarının sorunlarının giderilmesi ve ülke ihracatının önünü açmak için gayret serf ettiklerini dile getirdi.
Gayretlerinin sağduyulu kesimlerce her zaman takdir ve teşekkürle karşılandığını anlatan Akyürek, yakın tarihte sorumlulukları ve kusurları söz konusu olmamasına rağmen sosyal medya aracılığıyla taraflarına mesnetsiz haksız ve acımasızca eleştiriler yapıldığını kaydederek şunları söyledi:
“Herkesin bildiği üzere transit nakliyenin Sarp Sınır Kapısı güzergahında tırların sırası, tır parkı ücretleri Kaymakamlık ve Özel İdare bünyesinde alınan kararlar doğrultusunda yürütülmektedir. Bu hususta Hopa TSO’nun herhangi bir tasarrufu, yönlendirmesi ya da nakliyecimiz aleyhine menfi teklifi asla söz konusu olmamıştır. Tır kuyrukların sorumlusu bizmişiz gibi algı oluşturmaya çalışan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana, Hopa TSO meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine mesnetsiz, şuursuz ve haksız saldırıları şiddetle kınıyoruz.”
Basın açıklamasına Hopa TSO’nın yanı siyasi bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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