Ekmeğini çöpten çıkarıyor Çöpler arasında bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin kütüphanelerine kazandırıyor

Artvin Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleriyle evine ekmek götürüyor. Topal, çöpler arasında bulduğu geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye, çöpe atılan dini kitapları da camilerin kütüphanelerine kazandırıyor.

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Turgut Topal isimli vatandaş, türüne göre sınıflandırılan atık maddeler sayesinde ev geçindiriyor. İlçede belediye çöplerinin yüzde 70'inin geri dönüşüme kazandırılmasına vesile olan Turgut Topal, atıklardan ayırdığı geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırmak üzere Samsun’a gönderiyor. Geçtiğimiz yıllarda ilçede yaşanan sel baskını nedeniyle her ne kadar atık deposu büyük zarar görsede Topal, yaptığı işten hiç vazgeçmemiş.

Geri dönüşüm iş yerini ayakta tutmak için İlçe Belediyesi'nden de destek isteyen Topal'a, belediye binasında bulunan kütüphanenin ilçedeki Mavi Çarşı'ya taşındığı sırada çöpe atılacak kitaplar teslim edildi. Turgut Topal, kitapları baskıya verirken, koliler içindeki dini kitaplar gözüne çarptı. Baskıyı durdurarak kolileri tek tek elden geçirdiği sırada bu defa birden fazla Kuranı Kerim ve dini kitaplar çıktı. Topal, belediyeden yanlışlıkla geldiğini düşünerek durumu iş yerinin yakınındaki caminin din görevlisine teslim etti. Kitaplar, caminin kütüphanesine ilave edildi. Topal, geri dönüşümde bazen bu tür dini kitaplarla karşılaştığını belirterek bu konularda hassa davranarak dini eserlerin heba olmasını önlediğini söyledi.

Geri dönüşüm projesini inceleyen Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, projeye verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türker, “İlçe olarak ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak güzel çalışma. Bu amaçla devletimizin yürüttüğü 'Ekmeğini Çöpten Çıkar' Projesi kapsamında hem ilçenin temizlik işlerini kolaylaştırmak hem de geri dönüşüme katkı sağlayan işletmeciye biz de talebi doğrultusunda yer temininde bulunacağız" dedi.

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