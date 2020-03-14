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Öğrenciler Korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı

İHA

Artvin İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi peçete ve paket lastiği ile Korona virüse karşı kendi maskelerini yaptı.

Öğrenciler Korona virüsüne karşı kendi maskelerini yaptı

Artvin İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi peçete ve paket lastiği ile Korona virüse karşı kendi maskelerini yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası artan maske fiyatlarından dolayı Artvin İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla maske yaptı. Lise öğrencileri peçete ve paket lastiği kullanarak makas ve zımba yardımıyla yaptıkları maskelerini oldukça ucuza mal ediyor.
Artvin İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Gözde Gül, Ebru Kılıçel, Süheyla Seçgin ve Neslihan Işık Korona virüs vakası nedeniyle artan maske fiyatları yüzünden kendi maskeni kendin üret projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Daha uygun fiyata maske yapıp sağlığınızı koruyabilirsiniz" dediler.
Peçete, paket lastiği kullanarak makas ve zımba teli yardımıyla maske yapan gençler, 4 liralık peçeteden 20 adet maske elde ediyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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