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Artvin TSO'dan "Salgını fırsata çevirenleri şikayet edin" uyarısı

İHA

Artvin TSO Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri fahiş fiyata satanların şikayet edilmesini istedi.

Artvin TSO'dan "Salgını fırsata çevirenleri şikayet edin" uyarısı

Artvin TSO Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri fahiş fiyata satanların şikayet edilmesini istedi.
ARTSO toplantı salonunda piyasadaki bazı firmaların ürünlerine yansıttığı fahiş fiyat artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyledi. Kurt, "Korana virüs salgını nedeniyle ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız” dedi.
Korana virüs salgını sonrası bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler aldıklarını anlatan Kurt, sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için ülke denetimlerin başlatıldığını belirterek, "Meslek ahlakına, ticaret ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tenezzül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” diye konuştu.
Vatandaşları benzeri durumlar karşısında bilinçli olmaya davet eden Kurt, “Ticaret il müdürlüğümüz belediye zabıta ekipleriyle beraber denetlemeler başladı. Vatandaşlarımız ahlak dışı fahiş fiyatlarla satış yapan işletmelerle karşılaştıklarında durumu ilgili mercilere şikayet etmeliler. Bunu çok önemsiyoruz. Dünyanın savaştığı ve savaşmaya devam ettiği bir sağlık sorununu ticari ahlaksızlıkla haksız kazanca çevirmek kabul edilir bir durum değil. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Korona virüs salgını nedeniyle birilerinin vatandaşımızı mağdur etmesine sessiz kalmayacağımız. Oda olarak bizlerde kontrollerimizi yapacağız. Olası olumsuz durumda olumsuzluğu yapanın kim olduğuna bakmaksızın gerekli cezai işlemin uygulanacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Tüm arkadaşlarımızın etik değerler içinde ticari hatalarına devam etmesi gerekiyor. Bu kapsamda her daim vatandaşımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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