Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri

İHA

Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105’inci yıldönümü dolayısıyla Artvin’de tören düzenlendi.
Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’nin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitlik Defterine günün anlam ve önemini içeren duygularını yazan Vali Doruk, 18 Mart’ın tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Tören, şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve okunan Kuran’ı Kerim’in ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsü boğa güreşlerini de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüsü boğa güreşlerini de vurdu
Yusufeli Barajı gövde yüksekliği 196 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı gövde yüksekliği 196 metreye ulaştı
(Görüntülü) Asma köprüden araçları ile geçiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Asma köprüden araçları ile geçiyorlar
Asma köprüden araçları ile geçiyorlar
YEREL HABERLER Asma köprüden araçları ile geçiyorlar
(Görüntülü) Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR ...
Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu
Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu
YEREL HABERLER Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X