3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü



ARTVİN, (DHA) ARTVİN'in Borçka ilçesinde yaşayan Gülperi Akçelik (36), binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. 3 çocuk annesi Gülperi Akçelik, asansöre binmek istediği sırada kabin aniden hareket etti. Akçelik, kabinle duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülperi Akçelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka ARTVİN-DHA

2020-03-23 17:45:14



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