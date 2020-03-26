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Artvin maskesini kendi üretiyor

İHA

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un talimatları ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Artvin'de tek kullanımlık maske üretilmeye başlandı.

Artvin maskesini kendi üretiyor

Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un talimatları ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Artvin’de tek kullanımlık maske üretilmeye başlandı.
Ülkemizin koronavirüs (Kovid19) ile mücadele ettiği bu günlerde özellikle hastanelerin ve hastalara hizmet veren diğer personelin maskeye ihtiyacının artması üzerine Artvin’de 9 Halk Eğitim Merkezi, 1 Meslek Lisesi ve 1 Mesleki Eğitim Merkezinde tek kullanımlık maske dikimine başlandı.
Maskeler, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanan malzemeler ile Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli Halk Eğitim Merkezleri, Arhavi Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hopa Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezinde dikilecek.
Üretimi toplam 21 atölyede ve evlerine taşıdıkları dikiş makinaları ile gönüllü olarak görev alan 62 usta öğretici hiçbir karşılık beklemeksizin yapacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tek kullanımlık maske üretilmeye başlanmıştır. Halk Eğitim Merkezlerinde dikilen maskelerimiz tüm Artvin’in ihtiyacını karşılayacak sayıda olacaktır. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde toplumun her kesiminde olduğu gibi, Halk Eğitim Merkezlerinde ve Meslek Liselerimizde görevli öğretmen ve usta öğreticilerimiz hiçbir karşılık beklemeden maske dikimine başlamışlardır. İnşallah ilimizdeki kamu kurumlarında alınan tedbirler ve Artvin’de yaşayan vatandaşlarımızın virüse karşı önlem kurallarına uymaları sayesinde bu tehditten kurtulacağız“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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