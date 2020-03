Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 193 metreye ulaşıldı

Nusret DURURMehmet Can PEÇE/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, 193 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye alınması planlanıyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 193 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

1 MİLYON 300 BİN METREKÜPLÜK İMALAT KALDI

Limak Proje Müdürü Feridun Ünsal, çalışmaların 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, toplam 4 milyon metreküplük beton imalatı olacak ana yapıda 1 milyon 300 bin metre küp kaldığını söyledi. Ünsal, "Yusufeli Baraj çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam ediyor. Barajımızda toplamda 4500 personelimiz 24 saat çalışıyor. Baraj imalatlarında günlük ortalama 6500 ile 7500 metreküp beton dökülüyor. Yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküplük imalatı tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 4 milyon metreküplük imalatımızdan 1 milyon 300 bin metreküplük imalatımız kaldı. Bizim toplam gövde yüksekliğimiz 275 metre, şu an için maksimum yüksekliğimiz 193 metre kalan yüksekliğimiz 82 metre bu sene ekim ayına kadar gövde imalatını tamamlamayı planlamaktayız. Yapımı tamamlandığında ekonomiye yıllık 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak. 2021 yılı nisan ayında su tutmaya başlayacağız" diye konuştu.

ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR-Mehmet Can PEÇE

2020-03-27 09:14:08



