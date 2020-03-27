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(Özel haber) Yamaç paraşütü kullanarak ilçeden il merkezine uçtular 2 çılgın, yamaç paraşütü kullanarak Yusufeli’nden Artvin merkeze uçtu

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde alternatif turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü kullanan iki arkadaş, 2 saat 25 dakikada ilçeden Artvin il merkezine havadan 100 kilometre yolculuk yaptı.

(Özel haber) Yamaç paraşütü kullanarak ilçeden il merkezine uçtular 2 çılgın, yamaç paraşütü kullanarak Yusufeli’nden Artvin merkeze uçtu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde alternatif turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü kullanan iki arkadaş, 2 saat 25 dakikada ilçeden Artvin il merkezine havadan 100 kilometre yolculuk yaptı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yamaç paraşütüyle bin 545 rakımlı Bahçeli köyünde uçan 12 yıllık profesyonel yamaç paraşütü sporcusu Ferdi Toy, kendisine eşlik eden ve aynı zamanda ilk kez yamaç paraşütü deneyimi bulunan bölge sakinlerinden Cengiz Düz’le birlikte, 2 saat 25 dakikalık yolculuğun ardından il merkezine indi.
Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Dağcılık ve Yusufeli OffRoad Kulübü önderliğinde ilçede alternatif turizm potansiyeli oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü sporu için uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. Profesyonel yamaç paraşütü sporcuyu Ferdi Toy, yerel yönetimlerin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bu anlamda yeni rotalar keşfetmek amacıyla ilçede uçuşlar yapan Toy, bu kez farklı bir yöntem deneyerek Yusufeli ilçesinden Artvin merkeze yamaç paraşütü kullanarak yolculuk yaptı. Çalışmalarını yalnız yapmayan Toy, yanına bölgeyi bilen ve ilk kez böyle bir deneyim yaşayan Cengiz Düz’ü de aldı. bin 454 metre yükseklikte bulunan Bahçeli köyünden havalanan iki arkadaş, 3 bin 374 metreye kadar yükselerek, 2 saat 25 dakika sonra Artvin merkezde bulunan 497 metredeki Varyant yoluna indi. Saatte 70 kilometre hızla 100 kilometrelik mesafeyi havadan tamamlayan iki arkadaşın bu deneyimi, Türkiye rekoru olan 120 kilometre hızdan sonra ikinci atlama olmasını sağladı.
İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını ifade eden Cengiz Düz, kendisi için unutulmaz bir an olduğunu ifade etti.
Profesyonel yamaç paraşütü sporcusu Ferdi Düz ise Artvin ilinin yamaç paraşütü sporu için oldukça uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade ederek, kentte alternatif turizm potansiyeli keşfetmek adına çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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