Artvin’de cenazeye korona ayarı Artvin’de sosyal mesafe kuralına uyumlu cenaze namazı

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Artvin’de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrikli Köyü Muhtarı İlker Öztürk’ün annesi Havva Öztürk (65) kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Korona virüs salgını nedeniyle cemaat sosyal mesafeyi koruyarak 1 metre arayla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

Artvin Borçka ilçesi İbrikli Köyü Muhtarı İlker Özkurt’un annesi Havva Özkurt (65) sonsuzluğa uğurlandı. Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden merhum cenaze namazı köyünde kılındı. Cenazede Korona virüsle mücadele kapsamında cemaat sosyal mesafeyi koruyarak 1 metre arayla saf tuttu. Bazı vatandaşlar ise cenazeye maske takarak katıldı. Öztürk’ün cenazesi, namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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